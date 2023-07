Visite Coeur de Ville de Sedan 15, place d’Armes Sedan, 26 août 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Sillonnez les rues du centre-ville de Sedan et revivez quelques passages de sa riche histoire à travers dix anecdotes qui ont contribuées à la renommée de la ville..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . EUR.

15, place d’Armes Office de Tourisme

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



Stroll through the streets of downtown Sedan and relive some of its rich history through ten anecdotes that have contributed to the city’s fame.

Pasee por las calles del centro de Sedán y reviva parte de su rica historia a través de diez anécdotas que han contribuido a la fama de la ciudad.

Gehen Sie durch die Straßen des Stadtzentrums von Sedan und erleben Sie einige Abschnitte der reichen Geschichte der Stadt anhand von zehn Anekdoten, die zum Ruhm der Stadt beigetragen haben.

Mise à jour le 2023-07-05 par Ardennes Tourisme