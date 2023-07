Visite guidée : Le vieux Tours 15 Place Châteauneuf Tours, 16 juillet 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

À l’ouest de la rue Nationale, le quartier du Vieux Tours s’étend autour de la place Plumereau. Il se caractérise par un habitat dense et ancien. On y découvre un ensemble homogène de maisons en pans de bois qui côtoie des hôtels particuliers exceptionnels..

Dimanche 2023-07-16 10:00:00 fin : 2023-07-16 11:30:00. EUR.

15 Place Châteauneuf

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



To the west of Rue Nationale, the Vieux Tours district extends around Place Plumereau. It is characterized by a dense and old housing. One discovers there a homogeneous set of half-timbered houses which rubs shoulders with exceptional private mansions.

Al oeste de la Rue Nationale, el barrio de Vieux Tours se extiende alrededor de la Place Plumereau. Se caracteriza por un hábitat denso y antiguo. Hay un grupo homogéneo de casas con entramado de madera junto a excepcionales mansiones privadas.

Westlich der Rue Nationale erstreckt sich das Viertel Vieux Tours um den Place Plumereau. Es zeichnet sich durch eine dichte und alte Bebauung aus. Hier findet man eine homogene Ansammlung von Fachwerkhäusern, die neben außergewöhnlichen Stadthäusern stehen.

