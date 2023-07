Atelier Art et Pierre 15, Place Château Angecourt, 12 juillet 2023, Angecourt.

Angecourt,Ardennes

Bienvenue à l’atelier Art & Pierre où deux passionnés de leur métier de tailleur de pierre, Pascal et Elisabeth, mettent leur savoir-faire au service des entreprises du bâtiment, des collectivités et des particuliers..

15, Place Château

Angecourt 08450 Ardennes Grand Est



Welcome to the Art & Pierre workshop where two passionate stonemasons, Pascal and Elisabeth, put their know-how at the service of construction companies, communities and individuals.

Bienvenido al taller Art & Pierre, donde dos personas apasionadas por su profesión de cantero, Pascal y Elisabeth, ponen su saber hacer al servicio de las empresas de construcción, de las colectividades locales y de los particulares.

Willkommen im Atelier Art & Pierre, wo zwei leidenschaftliche Anhänger ihres Steinmetzberufs, Pascal und Elisabeth, ihr Know-how in den Dienst von Bauunternehmen, Kommunen und Privatpersonen stellen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme