Concert : Akram (ancien candidat de the Voïce) 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère, 21 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

**L événement a ne pas manquer a la Charrette a Romans **

AKRAM Une des plus belles voix de la saison 3 de The voice sera en concert le Vendredi 21 Juillet à 20h00



Réservation vivement conseillée au 04 75 02 04 25.

2023-07-21 20:00:00 fin : 2023-07-21 . .

15, Place Charles de Gaulle Café Théâtre « La Charrette »

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



**An event not to be missed at La Charrette in Romans **

AKRAM One of the most beautiful voices of season 3 of The voice will be in concert on Friday, July 21 at 8:00 p.m



Reservations strongly advised on 04 75 02 04 25

**Una cita ineludible en La Charrette de Romans ** (en francés)

AKRAM Una de las voces más bellas de la 3ª temporada de The voice estará en concierto el viernes 21 de julio a las 20h00



Se recomienda encarecidamente reservar en el 04 75 02 04 25

**Das Ereignis, das man im Charrette a Romans nicht verpassen sollte **

AKRAM Eine der schönsten Stimmen der dritten Staffel von The voice wird am Freitag, den 21. Juli um 20.00 Uhr ein Konzert geben



Reservierungen werden dringend empfohlen unter 04 75 02 04 25

Mise à jour le 2023-07-06 par Valence Romans Tourisme