Atelier cartes de Noël 15 Place Amédé Lefaure La Souterraine, 4 décembre 2023, La Souterraine.

La Souterraine,Creuse

C’est l’occasion de faire des cartes de Noël personnalisées pour vos proches et pour les paquets du Noël Solidaire. Apportez des ciseaux, des bâtons de colle et toute votre créativité pour faire les plus belles cartes !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:30:00. EUR.

15 Place Amédé Lefaure La maison d’A Côté

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine



This is your chance to make personalized Christmas cards for your loved ones and for the Solidaire Christmas packages. Bring scissors, glue sticks and all your creativity to make the most beautiful cards!

Esta es tu oportunidad de hacer tarjetas de Navidad personalizadas para tus seres queridos y para los paquetes de Navidad de Solidaire. Trae tijeras, pegamento en barra y toda tu creatividad para hacer las tarjetas más bonitas

Dies ist die Gelegenheit, persönliche Weihnachtskarten für Ihre Lieben und für die Pakete der Solidarischen Weihnacht zu basteln. Bringen Sie Scheren, Klebestifte und all Ihre Kreativität mit, um die schönsten Karten zu gestalten!

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Pays Sostranien