Jeu de piste immersif : La légende oubliée 15 place Alphonse Corre, 1 janvier 2023, Châtel-Montagne.

Et si finalement le monde qui nous entoure n’était pas celui que nous croyons? Et si les légendes nous indiquaient un aspect inconnu de notre réalité ?.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31

15 place Alphonse Corre

Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



What if the world around us was not the one we believe? What if the legends show us an unknown aspect of our reality?

¿Y si el mundo que nos rodea no es lo que creemos que es? ¿Y si las leyendas nos muestran un aspecto desconocido de nuestra realidad?

Was ist, wenn die Welt um uns herum nicht die ist, für die wir sie halten? Was wäre, wenn die Legenden uns einen unbekannten Aspekt unserer Realität aufzeigen würden?

