L’Etrier Ardennais 15, Lotissement du Bannet Givonne, 12 juillet 2023, Givonne.

Givonne,Ardennes

L’association « l’Etrier Ardennais », agréée École Française d’Équitation, vous accueille aux portes de la forêt domaniale du Bannet. L’équipe du centre équestre vous propose une équitation de sport ou de loisirs dans une structure de qualité. A cheval ou à poney, du débutant au confirmé, vous pourrez profiter du cadre de la base de loisirs pour pratiquer ce sport et en apprécier tous les aspectsLes Installations sur place : Club House équipé (micro-onde, frigo à disposition, bar & buvette et distributeur de boissons).Carrière en sable (60-20m).Manège Fibré (40-20m).Carrière en Herbe (90-40m).4 Paddocks.2 Selleries.39 Boxes..

15, Lotissement du Bannet

Givonne 08200 Ardennes Grand Est



The association « l’Etrier Ardennais », approved French Riding School, welcomes you at the gates of the Bannet national forest. The team of the riding school offers you a sport or leisure riding in a quality structure. On horse or pony, from beginners to advanced riders, you can take advantage of the leisure centre to practice this sport and appreciate all its aspectsThe facilities on site: Club House equipped (microwave, fridge available, bar & refreshment bar and drinks dispenser).60-20m sand pit.40-20m Fibre Riding School.90-40m grass pit.4 Paddocks.2 Saddleries.39 Boxes.

La asociación « l’Etrier Ardennais », homologada como escuela de equitación francesa, le da la bienvenida a las puertas del bosque nacional de Bannet. El equipo del centro ecuestre le ofrece una equitación deportiva o de ocio en una estructura de calidad. A caballo o con un poni, desde el principiante hasta el avanzado, podrá aprovechar el marco del centro de ocio para practicar este deporte y apreciar todos sus aspectos. Instalaciones in situ: Club House equipado (microondas, nevera a disposición, bar y dispensador de bebidas).Picadero de arena (60-20m).Picadero de fibra (40-20m).Picadero de hierba (90-40m).4 Paddocks.2 Guarniciones.39 Puestos.

Der Verein « l’Etrier Ardennais », eine anerkannte französische Reitschule, empfängt Sie an den Toren des Staatswaldes von Bannet. Das Team des Reitzentrums bietet Ihnen Sport- oder Freizeitreiten in einer hochwertigen Struktur. Auf dem Pferd oder Pony, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, können Sie die Umgebung des Freizeitzentrums nutzen, um diesen Sport auszuüben und alle seine Aspekte zu genießenDie Einrichtungen vor Ort: Ausgestattetes Clubhaus (Mikrowelle, Kühlschrank zur Verfügung, Bar & Getränkestand und Getränkeautomat).Sandkarriere (60-20m).Faserkarussell (40-20m).Graskarussell (90-40m).4 Paddocks.2 Sattlereien.39 Boxen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme