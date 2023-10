Full Moon Bar à l’Auberge des Bagenelles 15 La Petite Lièpvre Sainte-Marie-aux-Mines, 24 février 2024, Sainte-Marie-aux-Mines.

Sainte-Marie-aux-Mines,Haut-Rhin

Petite restauration sur place. Dégustations de vins. Producteurs locaux.

La soirée sera animée par Alain à l’Accordéon dans une ambiance de Noël..

2024-02-24 fin : 2024-02-24 . EUR.

15 La Petite Lièpvre

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est



Small catering on the spot. Wine tasting. Local producers.

The evening will be animated by Alain on the Accordion in a Christmas atmosphere.

Pequeño catering en el lugar. Cata de vinos. Productores locales.

La velada estará animada por Alain al acordeón en un ambiente navideño.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Verkostung von Weinen. Lokale Produzenten.

Der Abend wird von Alain auf dem Akkordeon in weihnachtlicher Atmosphäre moderiert.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de tourisme du Val d’Argent