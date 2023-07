Concert de musique irlandaise à Bosgouet 15, La Ferme du Manoir, Bosgouet (27) Concert de musique irlandaise à Bosgouet 15, La Ferme du Manoir, Bosgouet (27), 8 juillet 2023, . Concert de musique irlandaise à Bosgouet Samedi 8 juillet, 11h30 15, La Ferme du Manoir, Bosgouet (27) 15, La Ferme du Manoir, Bosgouet (27) 15, La Ferme du Manoir, 27310 Bosgouet, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T11:30:00+02:00 – 2023-07-08T14:00:00+02:00

2023-07-08T11:30:00+02:00 – 2023-07-08T14:00:00+02:00 baleti concert Détails Autres Lieu 15, La Ferme du Manoir, Bosgouet (27) Adresse 15, La Ferme du Manoir, 27310 Bosgouet, France Age max 110 Lieu Ville 15, La Ferme du Manoir, Bosgouet (27)

15, La Ferme du Manoir, Bosgouet (27) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//