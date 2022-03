15 km du Havre Le Havre, 13 mars 2022, Le Havre.

15 km du Havre Le Havre

2022-03-13 – 2022-03-13

Le Havre Seine-Maritime

Les 15 kms du Havre se tiendront le dimanche 13 mars à 10h. Une course organisée par l’association Oasis. Objectif : récolter des fonds pour les sportifs handicapés.

Trois choix s’offrent aux participants : une marche ou une course de 5 kms et une course de 15 kms, le tout avec un départ et une arrivée à l’Hôtel de Ville.

Un parcours urbain qui emmènera les participants avenue René-Coty, rue George-Braque, rue d’Étretat, place Clemenceau ou encore dans les rues de Sainte-Adresse.

Tarif : 10 et 15 euros suivant l’épreuve choisie.

http://www.oasis15kmduhavre.fr/organisation.html

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-03-02 par