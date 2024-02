15 km du Havre 2024 Le Havre, dimanche 10 mars 2024.

15 km du Havre 2024 Le Havre Seine-Maritime

Rendez-vous au Havre le dimanche 10 mars 2024 pour Les 15 km du Havre .

Au programme

– Course de 15 km

– Course et Marche de 5 km

Pour information les fonds générés pas les inscriptions et le patronage seront utilisés pour soutenir des actions concrètes d’associations ou organismes soutenant l’activité sportive des handicapés.

N’hésitez plus et venez vous surpasser pour la bonne cause !

Les inscriptions sont déjà ouvertes !

Sportivement

Rendez-vous au Havre le dimanche 10 mars 2024 pour Les 15 km du Havre .

Au programme

– Course de 15 km

– Course et Marche de 5 km

Pour information les fonds générés pas les inscriptions et le patronage seront utilisés pour soutenir des actions concrètes d’associations ou organismes soutenant l’activité sportive des handicapés.

N’hésitez plus et venez vous surpasser pour la bonne cause !

Les inscriptions sont déjà ouvertes !

Sportivement .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10

Place de l’Hôtel de Ville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie jacquesforestier@wanadoo.fr

L’événement 15 km du Havre 2024 Le Havre a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie