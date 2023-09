Randonnée « octobre rose » avec l’association La Madeleine d’hier et d’aujourd’hui 15 Kerrousseau Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Randonnée « octobre rose » avec l’association La Madeleine d’hier et d’aujourd’hui 15 Kerrousseau Guérande, 8 octobre 2023, Guérande. Randonnée « octobre rose » avec l’association La Madeleine d’hier et d’aujourd’hui Dimanche 8 octobre, 09h00 15 Kerrousseau Dans le cadre d’Octobre rose, une marche est organisée par l’association « La Madeleine d’hier et d’aujourd’hui ».

– Départ à 14h pour la randonnée de 10 kms

– Départ à 15h pour la randonnée de 5 kms 15 Kerrousseau La Madeleine 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 61 90 83 »}, {« type »: « email », « value »: « lamadeleine-h-et-a@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.la-madeleine.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/randonnee-octobre-rose-avec-l-association-la-madeleine-d-hier-et-d-aujourd-hui-guerande.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00 SPORTRANDONEE Y|LAMADELEINEDHIERETDAUJOURDHUI|RANDONNEEOCTOBREROSE2023 Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu 15 Kerrousseau Adresse La Madeleine 44350 Guerande Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 15 Kerrousseau Guérande latitude longitude 47.35602;-2.36922

15 Kerrousseau Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/