15 heures pétantes ! Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

15 heures pétantes ! Médiathèque Louis-Aragon, 26 mars 2022, Le Mans. 15 heures pétantes !

Médiathèque Louis-Aragon, le samedi 26 mars à 15:00

« _15 heures pétantes !_ » est un rendez-vous mensuel proposant un focus sur l’œuvre et la carrière d’un grand nom de la musique. Le premier cycle rendra hommage à trois illustres compositeurs de musiques de films nés en 1932. – Après Michel Legrand le 26 février dernier, lumière sur **Lalo Schifrin**, l’excellent pianiste argentin dont la musique a fait le tour du monde (Starsky & Hutch saison 1, Mission Impossible, Mannix, Rush hour 2…) Le nouveau rendez-vous des mélomanes – Hommage à Lalo Schifrin Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Louis-Aragon Adresse 72000 Le Mans, 54 rue du Port Ville Le Mans lieuville Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Departement Sarthe

Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

15 heures pétantes ! Médiathèque Louis-Aragon 2022-03-26 was last modified: by 15 heures pétantes ! Médiathèque Louis-Aragon Médiathèque Louis-Aragon 26 mars 2022 le mans Médiathèque Louis-Aragon Le Mans

Le Mans Sarthe