15 HEURES PÉTANTES ! Le Mans, 30 avril 2022, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Après Michel Legrand le 26 février, et Lalo Schifrin le 26 mars, la troisième et dernière séance du cycle consacré aux compositeurs de musiques de films prévoit de mettre à l’honneur John Williams, le compositeur, pianiste et chef d’orchestre américain aux 5 Oscars, 4 Golden Globes et 21 Grammy Awards. (ET, Jurassic Park, Les dents de la mer, Harry Potter, Star Wars…)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Renseignements : 02 43 47 48 78

Coup de projecteur sur John Williams.

Médiathèque Louis-Argon 54 Rue du Port Le Mans

