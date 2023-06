Concert avec le ténor Amaury Trouvé 15 Grand’Rue Théophane Vénard Saint-Loup-Lamairé, 1 juillet 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Concert à 17h avec le ténor Amaury Trouvé. Organisé par l’association les Amis de l’Orgue de Saint-Loup.

A l’église de Saint-Loup-sur-Thouet, prix libre..

15 Grand’Rue Théophane Vénard Eglise

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Concert at 5pm with tenor Amaury Trouvé. Organized by the association les Amis de l’Orgue de Saint-Loup.

At Saint-Loup-sur-Thouet church, free admission.

Concierto a las 17.00 h con el tenor Amaury Trouvé. Organizado por la Asociación de Amigos del Órgano de Saint-Loup.

En la iglesia de Saint-Loup-sur-Thouet, entrada gratuita.

Konzert um 17 Uhr mit dem Tenor Amaury Trouvé. Organisiert von der Vereinigung Les Amis de l’Orgue de Saint-Loup.

In der Kirche von Saint-Loup-sur-Thouet, freier Preis.

Mise à jour le 2023-06-01 par CC Airvaudais Val du Thouet