L’artisanat s’expose au 15 ! 15 Grande Rue Richelieu, 16 septembre 2023, Richelieu.

Richelieu,Indre-et-Loire

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’exposition collective dans un des hôtels particuliers de Richelieu, exceptionnellement ouvert, n° 15 Grande rue, avec quatre artisanes : Laure de Guiran (luminaires, décorations murales), Catherine Letellier-Gorget (céramique).

Dimanche 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

15 Grande Rue

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



As part of the European Heritage Days, come and discover a group exhibition in one of Richelieu’s private mansions, exceptionally open at n° 15 Grande rue, featuring four craftswomen: Laure de Guiran (lighting, wall decorations), Catherine Letellier-Gorget (ceramics)

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir la exposición colectiva en una de las mansiones privadas de Richelieu, excepcionalmente abierta, en el número 15 de la Grande rue, con cuatro artesanas: Laure de Guiran (iluminación, decoración mural), Catherine Letellier-Gorget (cerámica)

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Gruppenausstellung in einem der ausnahmsweise geöffneten Stadthäuser von Richelieu, Nr. 15 Grande rue, mit vier Kunsthandwerkerinnen: Laure de Guiran (Leuchten, Wanddekorationen), Catherine Letellier-Gorget (Keramik)

Mise à jour le 2023-07-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme