15° Estivales ArtenetrA – Récital flûte et harpe 2021-07-26 19:30:00 – 2021-07-26 Rue de la Collégiale Collégiale

Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres Saint-Marc-la-Lande Pour cette 15° édition des Estivales ArtenetrA en 2021, ce sont huit lieux en réseau autour de l’abbaye de Celles-sur-Belle : Verrines, Melle, Saint-Maixent l’École, Sainte-Neomaye, Pamproux, Saint-Marc-La-Lande, Niort, Aiffres.

Autant de lieux exceptionnels par leur architecture et leur histoire.

ArtenetrA habite ces lieux, en faisant résonner la musique classique et contemporaine

entre leurs murs chargés de sens et d’histoire.

Redécouvrez ces endroits à l’occasion des concerts des Estivales d’ArtenetrA 2021. Dans le cadre de la programmation 2021 des Estivales d’ArtenetrA, rendez-vous le lundi 26 juillet à 19h30 en la Collégiale de Saint-Marc-la-Lande pour un Récital flûte et harpe interprété par Jean-Noël BONMORT (flûte) et Mélanie DUTREIL (harpe).

Entrée : 15 €, gratuit pour les moins de 12 ans

+33 5 49 63 43 31

