15 ème Salon du disque Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

15 ème Salon du disque Bressuire, 12 février 2023, Bressuire . 15 ème Salon du disque Bocapole Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres Espace Bocapole Bocapole

2023-02-12 09:00:00 – 2023-02-12 18:00:00

Espace Bocapole Bocapole

Bressuire

Deux-Sèvres EUR 15ème Salon du Disque organisé par Le SILLON DU BOCAGE à Bocapole . Exposants professionnels et particuliers. Vinyles, CD, DVD, bouquins, memorabilias … 15ème Salon du Disque organisé par Le SILLON DU BOCAGE à Bocapole . Exposants professionnels et particuliers. Vinyles, CD, DVD, bouquins, memorabilias … +33 6 17 35 74 87 Le Sillon du Bocage Sillon du Bocage

Espace Bocapole Bocapole Bressuire

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bressuire Adresse Bressuire Deux-Sèvres Espace Bocapole Bocapole Ville Bressuire lieuville Espace Bocapole Bocapole Bressuire Departement Deux-Sèvres

Bressuire Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

15 ème Salon du disque Bressuire 2023-02-12 was last modified: by 15 ème Salon du disque Bressuire Bressuire 12 février 2023 Bocapole Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres Bressuire Deux-Sèvres

Bressuire Deux-Sèvres