15 ème édition de Arz e Chapelioù Bro Leon avec le Collectif Ancrage
2021-07-15 14:00:00 – 2021-08-15 18:00:00
Lesneven Finistère

Lesneven Finistère Lesneven Chacune des 6 artistes de notre collectif a exploré le thème « jardins divers » avec sa propre sensibilité, jardin imaginaire, planches botaniques, arbre totem, fragilité du pétale, rigueur du jardin médiéval et dans une variété de techniques, couleurs et supports, peinture, gravure, encre, textile. contact.acbl@gmail.com +33 6 37 83 12 71 Chacune des 6 artistes de notre collectif a exploré le thème « jardins divers » avec sa propre sensibilité, jardin imaginaire, planches botaniques, arbre totem, fragilité du pétale, rigueur du jardin médiéval et dans une variété de techniques, couleurs et supports, peinture, gravure, encre, textile.

