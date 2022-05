15 ÈME CONCOURS DE RILLETTES DE MAQUEREAUX La Turballe, 6 août 2022, La Turballe.

2022-08-06 16:00:00 – 2022-08-06 Port de Plaisance Capitainerie

La Turballe Loire-Atlantique

15 ème Concours de Rillettes de Maquereaux

Début de l’animation à 16 heures, proclamation des résultats et élèction de “Miss Rillettes 2022”

Buvette, tombola

Renseignements et inscription à partir du 9 juillet, chaque samedi et mercredi de 11H à 12H30 au CNT Pêche et Croisière près de la capitainerie

+33 6 75 92 22 34

