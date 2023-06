Ateliers aquarelle : Aux couleurs de l »eau 15 Côte Jacquemart Romans-sur-Isère, 10 juin 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Ateliers aquarelles proposés chez Curieuse Cabane avec « Aux couleurs de l’eau »



Tarif : 55€/personne

Infos et inscription : auxcouleursdeleau.fr

bianca@auxcouleursdeleau.fr ou au 06.61.43.14.11..

2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-10 12:00:00. .

15 Côte Jacquemart Curieuse Cabane

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Watercolor workshops at Curieuse Cabane with « Aux couleurs de l’eau »



Price: 55€/person

Info and registration: auxcouleursdeleau.fr

bianca@auxcouleursdeleau.fr or 06.61.43.14.11.

Talleres de acuarela con « Aux couleurs de l’eau » en Curieuse Cabane



Precio: 55 euros por persona

Información e inscripciones: auxcouleursdeleau.fr

bianca@auxcouleursdeleau.fr o 06.61.43.14.11.

Aquarell-Workshops angeboten bei Curieuse Cabane mit « Aux couleurs de l’eau »



Preis: 55?/Person

Infos und Anmeldung: auxcouleursdeleau.fr

bianca@auxcouleursdeleau.fr oder unter 06.61.43.14.11.

Mise à jour le 2023-06-02 par Valence Romans Tourisme