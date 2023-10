Atelier de gravure avec Mathilde Loisel 15 chemin du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas, 31 octobre 2023, Saint-Jean-le-Thomas.

Saint-Jean-le-Thomas,Manche

Stage de gravure autour de la thématique « sorcier/sorcière » où il s’agira de créer son personnage en utilisant diverses techniques d’impression (à partir de 8 ans).

Sur inscription.

Mathilde Loisel, artiste graveuse depuis 2005, a effectué des études d’Histoire de l’Art et Médiation Culturelle avant de se former à la gravure en Allemagne puis dans le Nord de la France. Titulaire du CAPES en 2007, elle a ensuite enseigné les Arts plastiques durant 14 ans dans divers établissements du 2nd degré.

Aujourd’hui elle souhaite s’appuyer sur sa pratique personnelle pour transmettre sa passion de la gravure et accompagner les différents publics dans leur démarche créative..

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

15 chemin du Vieux Château Les Ateliers du Bout de la Mer

Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie



A printmaking workshop on the theme of « witches and wizards », where you’ll create your own character using a variety of printing techniques (ages 8 and up).

Registration required.

Mathilde Loisel, a printmaker since 2005, studied Art History and Cultural Mediation before training in printmaking in Germany and Northern France. After obtaining her CAPES in 2007, she went on to teach visual arts for 14 years in various secondary schools.

Today, she wishes to draw on her personal experience to pass on her passion for printmaking and support different audiences in their creative process.

Taller de grabado sobre el tema « brujas y magos », en el que los participantes crean sus propios personajes utilizando diversas técnicas de grabado (a partir de 8 años).

Inscripción obligatoria.

Mathilde Loisel, grabadora desde 2005, estudió Historia del Arte y Mediación Cultural antes de formarse en grabado en Alemania y el norte de Francia. Aprobó el CAPES en 2007 y fue profesora de artes plásticas durante 14 años en varios institutos de enseñanza secundaria.

En la actualidad, desea aprovechar su experiencia personal para transmitir su pasión por el grabado y apoyar a diferentes públicos en su proceso creativo.

Gravurkurs zum Thema « Zauberer/Hexe », bei dem es darum geht, seine eigene Figur mithilfe verschiedener Drucktechniken zu gestalten (ab 8 Jahren).

Nach Anmeldung.

Mathilde Loisel, Graveurin seit 2005, studierte Kunstgeschichte und Kulturvermittlung, bevor sie sich in Deutschland und später in Nordfrankreich zur Graveurin ausbilden ließ. Nach dem CAPES 2007 unterrichtete sie 14 Jahre lang Bildende Kunst an verschiedenen Schulen der Sekundarstufe II.

Heute möchte sie auf ihrer persönlichen Praxis aufbauen, um ihre Leidenschaft für die Gravur weiterzugeben und die verschiedenen Zielgruppen in ihrem kreativen Prozess zu begleiten.

