Visite ramassage des pommes et goûter normand au Manoir d’Apreval 15 Chemin des Mesliers Pennedepie, 24 octobre 2023, Pennedepie.

Pennedepie,Calvados

Visite ramassage des pommes et goûter normand au Manoir d’Apreval, dans le cadre de « Calvados Time ».

Calvados Time :

Rencontrez des producteurs de pommes, partagez un goûter sous les pommiers en fleurs, un atelier cocktails, un brunch dans les vergers, créez votre propre calvados, faites une visite nocturne… autant d’activités insolites à vivre tout au long du cycle de la pomme.

De mai à octobre, une dizaine de producteurs de calvados vous invitent à partager leur passion, leur métier, leur savoir-faire..

2023-10-24 15:00:00 fin : 2023-10-24 . .

15 Chemin des Mesliers

Pennedepie 14600 Calvados Normandie



Apple-picking tour and Normandy snack at the Manoir d’Apreval, as part of « Calvados Time ».

Calvados Time:

Meet apple producers, enjoy a snack under blossoming apple trees, a cocktail workshop, a brunch in the orchards, create your own calvados, take a nocturnal tour… so many unusual activities to experience throughout the apple cycle.

From May to October, a dozen calvados producers invite you to share their passion, their craft and their know-how.

Recogida de manzanas y aperitivo normando en el Manoir d’Apreval, en el marco de « La hora del Calvados ».

La hora del Calvados :

Encuentro con los productores de manzanas, aperitivo bajo los manzanos en flor, taller de coctelería, brunch en los huertos, creación de su propio calvados, visita nocturna… tantas actividades insólitas para disfrutar a lo largo del ciclo de la manzana.

De mayo a octubre, una docena de productores de calvados le invitan a compartir su pasión, su oficio y su saber hacer.

Besuch Apfelsammeln und normannischer Imbiss im Manoir d’Apreval, im Rahmen von « Calvados Time ».

Calvados Time :

Treffen Sie Apfelbauern, genießen Sie einen Imbiss unter blühenden Apfelbäumen, einen Cocktail-Workshop, einen Brunch in den Obstgärten, kreieren Sie Ihren eigenen Calvados, machen Sie einen nächtlichen Rundgang… all diese ungewöhnlichen Aktivitäten können Sie während des gesamten Apfelzyklus erleben.

Von Mai bis Oktober laden Sie zehn Calvados-Produzenten dazu ein, ihre Leidenschaft, ihren Beruf und ihr Know-how mit ihnen zu teilen.

Mise à jour le 2023-09-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité