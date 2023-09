Manger Bio Local, c’est l’Idéal ! Au Manoir d’Apreval 15 Chemin des Mesliers Pennedepie, 30 septembre 2023, Pennedepie.

Pennedepie,Calvados

Découvrez la production de jus de pommes et de cidres millésimés au manoir d’Apreval,

le samedi 30 septembre de 14 h 30 à 20 h.

À l’occasion de Manger bio local, c’est l’idéal, événement porté par l’association Bio en Normandie, Agathe Letellier et son équipe vous invitent à venir découvrir leur production biologique dans le Pays d’Auge (voir les détails sur l’affiche).

Au programme : des visites du manoir, des dégustations et animations, une animation sur le miel et les ruches, un marché de producteurs 100 % bio locaux et un apéritif dînatoire sur réservations.

Venez découvrir la dynamique de proximité des producteurs biologiques du Pays d’Auge.

2023-09-30 14:30:00 fin : 2023-09-30 20:00:00. .

15 Chemin des Mesliers

Pennedepie 14600 Calvados Normandie



Discover the production of apple juice and vintage cider at the Manoir d’Apreval,

saturday September 30, from 2:30 to 8pm.

On the occasion of Manger bio local, c?est l?idéal, an event organized by the Bio en Normandie association, Agathe Letellier and her team invite you to discover their organic production in the Pays d?Auge (see poster for details).

On the program: tours of the manor house, tastings and events, a honey and beehive animation, a 100% organic local producers’ market and an aperitif dinner (reservations required).

Come and discover the dynamic proximity of Pays d’Auge organic producers

Descubra la producción de zumo de manzana y sidra de cosecha en el Manoir d’Apreval,

el sábado 30 de septiembre de 14.30 a 20.00 h.

En el marco de Manger bio local, c’est l’idéal, evento organizado por la asociación Bio en Normandie, Agathe Letellier y su equipo le invitan a venir a descubrir su producción ecológica en el Pays d’Auge (para más detalles, consulte el cartel).

En el programa: visitas a la casa solariega, degustaciones y eventos, una presentación sobre la miel y las colmenas, un mercado con productores ecológicos 100% locales y una cena aperitivo (previa reserva).

Venga a descubrir a los dinámicos productores ecológicos locales del Pays d’Auge

Erfahren Sie mehr über die Herstellung von Apfelsaft und Jahrgangs-Cidre im Manoir d’Apreval,

am Samstag, den 30. September, von 14?h?30 bis 20?h.

Anlässlich der Veranstaltung Manger bio local, c’est l’idéal, die von der Vereinigung Bio en Normandie getragen wird, laden Agathe Letellier und ihr Team Sie ein, ihre biologische Produktion im Pays d’Auge zu entdecken (siehe Details auf dem Plakat).

Auf dem Programm stehen Besichtigungen des Herrenhauses, Verkostungen und Animationen, eine Animation über Honig und Bienenstöcke, ein Markt mit 100 % lokalen Bio-Produzenten und ein Aperitif mit Abendessen (auf Vorbestellung).

Entdecken Sie die Dynamik der Bioproduzenten aus dem Pays d’Auge

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité