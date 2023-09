Sans Réserve – Loharano + Ravage 15 chemin des feutres Périgueux, 20 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Les studios de répétition de la filature ouvrent grand leurs portes pour un bœuf musical à destination de tous les musiciens, peu importe ton niveau . Les 3 studios de répétitions seront mis à ta disposition afin de laisser libre cours à ton imagination et rencontrer d’autres artistes.

> auberge espagnole

> soirée ouverte au public.

2023-10-20 fin : 2023-10-21 00:00:00. EUR.

15 chemin des feutres Studios de la Filature

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Filature rehearsal studios open their doors wide for a musical feast for all musicians, whatever your level. The 3 rehearsal studios will be at your disposal to let your imagination run wild and meet other artists.

> Spanish hostel

> evening open to the public

Los locales de ensayo de La Filature abren sus puertas a una fiesta musical para todos los músicos, sea cual sea su nivel. Los 3 locales de ensayo estarán a tu disposición para dar rienda suelta a tu imaginación y conocer a otros artistas.

> Albergue español

> una velada abierta al público

Die Probenstudios der Spinnerei öffnen ihre Türen für ein musikalisches Fest für alle Musiker, unabhängig von deinem Niveau. Die drei Probestudios stehen dir zur Verfügung, damit du deiner Fantasie freien Lauf lassen und andere Künstler kennenlernen kannst.

> Spanische Herberge

> Abend für die Öffentlichkeit

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Communal de Périgueux