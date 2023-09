Sans Réserve – Scène Ouverte 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux, 22 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Ces soirées permettent aux artistes amateurs ou non, de présenter sur un temps court leurs productions musicales. Une scène équipée en matériel de musique sera mise à disposition dans le hall d’accueil des Studios de la Filature.

Tu veux te tester sur scène ? Inscris-toi auprès des régisseurs des studios de répétition.

> inscription obligatoire : arthur[a]sans-reserve.org

> soirée ouverte au public.

15 Chemin des Feutres du Toulon Studio de la Filature

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



These evenings enable artists, amateur or otherwise, to present their musical productions over a short period of time. A stage equipped with music equipment will be available in the reception hall of Studios de la Filature.

Want to try your hand on stage? Register with the rehearsal studio managers.

> registration required: arthur[a]sans-reserve.org

> evening open to the public

Estas veladas son una oportunidad para que los artistas, aficionados o no, presenten sus producciones musicales durante un breve periodo de tiempo. Se dispondrá de un escenario equipado con material musical en la sala de recepción de los Studios de la Filature.

¿Quiere probar suerte en el escenario? Inscríbase con los responsables de los estudios de ensayo.

> inscripción obligatoria: arthur[a]sans-reserve.org

> velada abierta al público

Diese Abende ermöglichen es Amateur- oder Nicht-Amateurkünstlern, ihre musikalischen Produktionen in einem kurzen Zeitraum zu präsentieren. In der Empfangshalle der Studios de la Filature wird eine mit Musikmaterial ausgestattete Bühne zur Verfügung gestellt.

Willst du dich auf der Bühne ausprobieren? Dann melde dich bei den Regisseuren der Probestudios an.

> Anmeldung erforderlich: arthur[a]sans-reserve.org

> offener Abend für die Öffentlichkeit

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Communal de Périgueux