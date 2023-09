Sans Réserve – Mobylette 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux, 25 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Spectacle jeune public à partir de 3 ans.

Un spectacle musical pour 1 tuba et 83 objets un concert d’objets acoustique & spectaculaire. Une triplette débordante d’énergie joue avec tout ce qui se trouve autour d’elle, pour un voyage sonore aux multiples péripéties … du bricolage, des astuces et des effets spéciaux ! Un spectacle généreux qui initie sans complexe à la musique par tous les moyens.

Des ateliers de médiation auront lieu avant chaque spectacle à 14H et 16H. Toutes les infos bientôt sur le site du Sans Réserve.

> deux représentations du spectacle : 14h30 et 16h30

> 30 participants maximum

> inscription à : juliette@sans-reserve.org.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

15 Chemin des Feutres du Toulon La Filature de l’Isle

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Show for young audiences aged 3 and up.

A musical show for 1 tuba and 83 objects, an acoustic & spectacular concert of objects. An energetic trio plays with everything around them, on a sonic journey of many twists and turns? DIY, tricks and special effects! A generous show that introduces the audience to music in every possible way.

Mediation workshops will take place before each show at 2pm and 4pm. More information soon on the Sans Réserve website.

> Two performances of the show: 2:30pm and 4:30pm

> 30 participants maximum

> register at: juliette@sans-reserve.org

Un espectáculo para público infantil a partir de 3 años.

Un espectáculo musical para 1 tuba y 83 objetos, un concierto acústico y espectacular de objetos. Un trío de enérgicos intérpretes juegan con todo lo que les rodea en un viaje sonoro con multitud de giros… ¡Bricolaje, trucos y efectos especiales! Un espectáculo generoso que le introduce en la música de todas las formas posibles.

Antes de cada espectáculo, a las 14:00 y a las 16:00, se organizarán talleres de mediación. Más información próximamente en la página web de Sans Réserve.

> dos funciones del espectáculo: 14.30 h y 16.30 h

> 30 participantes máximo

> inscríbase en: juliette@sans-reserve.org

Aufführung für junges Publikum ab 3 Jahren.

Ein musikalisches Spektakel für 1 Tuba und 83 Objekte, ein akustisches und spektakuläres Objektkonzert. Ein energiegeladenes Trio spielt mit allem, was sich um sie herum befindet, auf einer Klangreise mit vielen Abenteuern… Basteln, Tricks und Spezialeffekte! Eine großzügige Show, die ohne Komplexe mit allen Mitteln in die Musik einführt.

Vor jeder Vorstellung finden um 14H und 16H Vermittlungsworkshops statt. Alle Infos demnächst auf der Website des Sans Réserve.

> zwei Aufführungen der Show: 14:30 und 16:30 Uhr

> Maximal 30 Teilnehmer

> Anmeldung unter: juliette@sans-reserve.org

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Communal de Périgueux