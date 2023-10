VIDE GRENIER GEEK 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux, 12 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Venez participer au second vide grenier Geek de la PGA,

Si vous souhaitez vendre votre collection de comics , mangas , jeux vidéos , figurines ,console de jeux etc …. vous êtes les bienvenus .

une journée conviviale pour ravir petits et grands autour de super affaires !!

Petite restauration , crêpes et boissons sur place.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. EUR.

15 Chemin des Feutres du Toulon La Filature de l’Isle

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the PGA’s second Geek Flea Market,

If you’d like to sell your collection of comics, mangas, video games, figurines, game consoles etc. …. you’re more than welcome.

a convivial day to delight young and old alike with great bargains!

Snacks, pancakes and drinks on site

Ven a participar en el segundo mercadillo friki de la AGP,

Si quieres vender tu colección de cómics, mangas, videojuegos, figuritas, videoconsolas, etc. …. eres bienvenido.

¡Un día agradable para deleitar a grandes y pequeños con grandes ofertas!

Bocadillos, tortitas y bebidas in situ

Kommen Sie und nehmen Sie am zweiten Geek-Flohmarkt der PGA teil,

Wenn Sie Ihre Sammlung von Comics, Mangas, Videospielen, Figuren, Spielkonsolen usw. verkaufen möchten, sind Sie herzlich willkommen …. .

ein geselliger Tag, um Groß und Klein mit tollen Angeboten zu begeistern!

Kleine Snacks, Crêpes und Getränke vor Ort

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Communal de Périgueux