Salon du Mariage à Périgueux 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux, 4 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Venez découvrir et rencontrer plus de 60 prestataires lors du salon du mariage de Périgueux, les 04 et 05 Novembre 2023.

Vous recherchez votre lieu de réception, un traiteur inventif, une agence d’organisation clé en main, un photographe au top, la robe de mariée de vos rêves, une déco chic et épurée, un groupe de musique, un super DJ, des prestations originales ou loufoques, une agence de voyage passionnée et à l’écoute, une coiffeuse ou une maquilleuse dans l’air du temps…

Les meilleurs professionnels de la région vous attendent pour vous conseiller et vous accompagner dans l’organisation de votre joli jour ! Avec trois défilés par jour, des animations toute la journée et un exceptionnel cadeau à gagner, c’est LE rendez-vous incontournable du mariage en Dordogne !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 19:00:00. .

15 Chemin des Feutres du Toulon La Filature de l’Isle

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and meet over 60 suppliers at the Périgueux wedding show, November 04 and 05, 2023.

If you’re looking for a reception venue, an inventive caterer, a turnkey wedding planner, a top photographer, the wedding dress of your dreams, a chic, uncluttered decor, a band, a great DJ, original or zany services, a passionate travel agency that listens, a trendy hairdresser or make-up artist…

The region’s finest professionals are waiting to advise and assist you in organizing your special day! With three fashion shows a day, all-day entertainment and an exceptional prize to be won, this is THE must-attend wedding event in the Dordogne!

Venga a conocer a más de 60 proveedores de servicios en la feria de bodas de Périgueux los días 04 y 05 de noviembre de 2023.

Si busca un lugar de celebración, un servicio de catering ingenioso, una agencia de organización de bodas llave en mano, un fotógrafo de primer nivel, el vestido de novia de sus sueños, una decoración elegante y despejada, un grupo musical, un gran DJ, servicios originales o estrafalarios, una agencia de viajes apasionada por lo que hace, un peluquero o maquillador en sintonía con los tiempos…

Los mejores profesionales de la región le esperan para asesorarle y ayudarle a organizar su día especial Con tres desfiles al día, animaciones durante toda la jornada y un premio excepcional, es LA cita ineludible de las bodas en Dordoña

Entdecken und treffen Sie über 60 Anbieter auf der Hochzeitsmesse in Périgueux am 04. und 05. November 2023.

Sie suchen Ihren Empfangsort, einen erfinderischen Caterer, eine Agentur für die schlüsselfertige Organisation, einen Top-Fotografen, das Brautkleid Ihrer Träume, eine schicke und schlichte Dekoration, eine Musikgruppe, einen Super-DJ, originelle oder verrückte Leistungen, ein leidenschaftliches Reisebüro, das Ihnen zuhört, eine Friseurin oder eine Make-up-Künstlerin im Trend der Zeit?

Die besten Fachleute der Region erwarten Sie, um Sie zu beraten und Sie bei der Organisation Ihres schönen Tages zu begleiten! Mit drei Modenschauen pro Tag, ganztägigem Unterhaltungsprogramm und einem außergewöhnlichen Geschenk, das es zu gewinnen gibt, ist dies DER unumgängliche Termin für Hochzeiten in der Dordogne!

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Communal de Périgueux