Les Thés de Louis 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux, 8 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Thé dansant en intérieur. Entrée libre. Rendez-vous à la Filature de l’Isle de 15 h à 18 h

Dans le cadre de sa programmation évènementielle, la Ville de Périgueux poursuit ses rendez-vous dansants après le succès des Bals de Louis cet été.

Dimanche 8 octobre 2023 se déroulera le troisième et dernier thé dansant de l’année. Ce nouveau rendez-vous des danseurs, néophytes ou confirmés, aura lieu au complexe de la Filature de l’Isle de 15 h à 18 h. Il sera animé par l’orchestre de musette et de variétés Croq’Musette.

Sur place, retrouvez les crêpes de Kristell (commerçante de la halle du Coderc) et une buvette (bières, sodas, café, thé, confiseries)..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

15 Chemin des Feutres du Toulon La Filature de L’Isle

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Indoor tea dance. Free admission. Meet at Filature de l’Isle from 3 pm to 6 pm

As part of its events program, the City of Périgueux is continuing its dance events following the success of this summer’s Bals de Louis.

Sunday, October 8, 2023 will see the third and final tea dance of the year. This new event for both novice and experienced dancers will take place at the Filature de l?Isle complex from 3 pm to 6 pm. It will be hosted by the Croq?Musette musette and variety band.

On site, you’ll find Kristell’s crêpes (from the Coderc market) and a refreshment bar (beer, soft drinks, coffee, tea, sweets).

Baile de té bajo techo. Entrada gratuita. Cita en la Filature de l’Isle de 15.00 a 18.00 h

En el marco de su programa de eventos, la ciudad de Périgueux prosigue sus manifestaciones de danza tras el éxito de los Bals de Louis de este verano.

El domingo 8 de octubre de 2023 tendrá lugar el tercer y último baile del té del año. Este nuevo evento, destinado tanto a bailarines principiantes como experimentados, tendrá lugar en el complejo de la Filature de l’Isle de 15:00 a 18:00 horas. Estará animado por la banda de musette y variedades Croq?Musette.

Kristell (tendera del mercado de Coderc) servirá crêpes y habrá un puesto de refrescos con cerveza, refrescos, café, té y dulces.

Tanztee in Innenräumen. Der Eintritt ist frei. Treffpunkt in der Filature de l’Isle von 15:00 bis 18:00 Uhr

Im Rahmen ihres Veranstaltungsprogramms setzt die Stadt Périgueux nach dem Erfolg der Bals de Louis in diesem Sommer ihre Tanzveranstaltungen fort.

Am Sonntag, den 8. Oktober 2023 findet der dritte und letzte Tanztee des Jahres statt. Dieser neue Treffpunkt für alle Tänzer, ob Anfänger oder Fortgeschrittene, findet von 15 bis 18 Uhr im Komplex La Filature de l’Isle statt. Er wird von dem Musette- und Varieté-Orchester Croq?Musette musikalisch umrahmt.

Vor Ort gibt es Crêpes von Kristell (Händlerin in der Halle des Coderc) und einen Getränkestand (Bier, Limonaden, Kaffee, Tee, Süßigkeiten).

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Communal de Périgueux