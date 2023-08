Festival PériJeux 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux, 30 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Festival de tous les types de jeux : jeux de plateau, jeux de rôles, jeux de figurines, jeux en bois, escape game, jeux enfants, créateurs.

Ouvert de 11h00 à 00h00 le samedi, et de 10h00 à 19h00 le dimanche.

Entrée libre

Associations présentes :

– Avalon (Jeux de plateaux)

– Confrérie des Jeteurs de Dés (Jeux de rôles, figurines, plateaux)

– Double Jeu (Jeux de plateaux)

– En quête de Rêves (Jeux de rôles Grandeur Nature)

– Excitadel (Jeux de plateaux coopératifs)

– Hunter Games (Jeux de cartes à collectionner)

– Jeux en bois 24 (Jeux traditionnels en bois)

– Ludinomade (Jeux petite enfance)

– Tueurs d’Orks (Jeux de figurines)

Editeurs présents :

– Blackrock Games ( King Domino, Okiya, Sherlock 13, …)

– Clics (Clics)

– Dialude (Pur Week End)

– Jocus (Sbires)

– Libellud (Dice Forge, Mystérieum, Dixit, …)

– Monolith (Conan, Batman).

2023-09-30 fin : 2023-09-30 19:00:00. EUR.

15 Chemin des Feutres du Toulon La Filature de L’Isle

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Festival of all types of games: board games, role-playing games, miniature games, wooden games, escape games, children’s games, creators.

Open from 11h00 to 00h00 on Saturday, and from 10h00 to 19h00 on Sunday.

Free admission

Associations present:

– Avalon (board games)

– Confrérie des Jeteurs de Dés (Role-playing, miniatures, board games)

– Double Jeu (Board games)

– En quête de Rêves (Life-size role-playing games)

– Excitadel (Cooperative board games)

– Hunter Games (Trading card games)

– Jeux en bois 24 (Traditional wooden games)

– Ludinomade (Early childhood games)

– Tueurs d’Orks (Miniature games)

Publishers present :

– Blackrock Games ( King Domino, Okiya, Sherlock 13, …)

– Clics (Clics)

– Dialude (Pure Week End)

– Jocus (Minions)

– Libellud (Dice Forge, Mystérieum, Dixit, …)

– Monolith (Conan, Batman)

Un festival para todo tipo de juegos: juegos de mesa, juegos de rol, juegos de miniaturas, juegos de madera, juegos de escape, juegos infantiles, diseñadores.

Abierto de 11:00 a 24:00 el sábado y de 10:00 a 19:00 el domingo.

Entrada gratuita

Asociaciones presentes :

– Avalon (juegos de mesa)

– Confrérie des Jeteurs de Dés (Juegos de rol, miniaturas, juegos de mesa)

– Double Jeu (Juegos de mesa)

– En quête de Rêves (Juegos de rol de tamaño natural)

– Excitadel (Juegos de mesa cooperativos)

– Hunter Games (Juegos de cartas coleccionables)

– Jeux en bois 24 (Juegos tradicionales de madera)

– Ludinomade (Juegos para niños pequeños)

– Tueurs d’Orks (Juegos en miniatura)

Editoriales presentes :

– Blackrock Games ( King Domino, Okiya, Sherlock 13, …)

– Clics (Clics)

– Dialude (Pure Week End)

– Jocus (Minions)

– Libellud (Forja de dados, Mystérieum, Dixit, …)

– Monolith (Conan, Batman)

Festival für alle Arten von Spielen: Brettspiele, Rollenspiele, Figurenspiele, Holzspiele, Escape Games, Kinderspiele, Schöpfer.

Geöffnet von 11.00 bis 00.00 Uhr am Samstag und von 10.00 bis 19.00 Uhr am Sonntag.

Freier Eintritt

Anwesende Vereine :

– Avalon (Brettspiele)

– Confrérie des Jeteurs de Dés (Rollenspiele, Figuren, Brettspiele)

– Double Jeu (Brettspiele)

– En quête de Rêves (Rollenspiele in Lebensgröße)

– Excitadel (Kooperative Brettspiele)

– Hunter Games (Spiele mit Sammelkarten)

– Holzspiele 24 (Traditionelle Spiele aus Holz)

– Ludinomade (Spiele für Kleinkinder)

– Ork-Killer (Miniaturenspiele)

Anwesende Herausgeber :

– Blackrock Games ( King Domino, Okiya, Sherlock 13, …)

– Clics (Klicks)

– Dialude (Pur Week End)

– Jocus (Schergen)

– Libellud (Dice Forge, Mystérieum, Dixit, …)

– Monolith (Conan, Batman)

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Communal de Périgueux