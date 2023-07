DEDANS DEHORS #9 – Journée Musico-Ludique 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux, 9 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

L’événement DEDANS DEHORS revient cette année pour une nouvelle édition !!

Au programme :

– TekMao (Techno trad)

– 24000 raisons (Rap)

– Sapiens Sapiens (OFF Mimos)

– Electro Batucaddie

– Roule ta percu

– Spectacle Sac à bafouille

– Ici, ailleurs, nos coins de paradis (création habitants)

– Zik & Soupe

– Des ateliers en tous genre : bruitage, jeux, initiation croquis, musiques préhistorique…

– Manège l’Aérofab

Restauration sur place : Foodtrucks avec Bon comme un Camion et HOT WOK food truck.

2023-07-09

15 Chemin des Feutres du Toulon Le Sans Réserve

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The DEDANS DEHORS event returns this year for another edition!

On the program:

– TekMao (Trad Techno)

– 24000 raisons (Rap)

– Sapiens Sapiens (OFF Mimos)

– Electro Batucaddie

– Roule ta percu

– Sac à bafouille show

– Ici, ailleurs, nos coins de paradis (Inhabitants creation)

– Zik & Soupe

– Workshops of all kinds: sound effects, games, sketch initiation, prehistoric music…

– Aérofab merry-go-round

On-site catering: Foodtrucks with Bon comme un Camion and HOT WOK food truck

El evento DEDANS DEHORS vuelve un año más

En el programa:

– TekMao (Trad techno)

– 24000 raisons (Rap)

– Sapiens Sapiens (OFF Mimos)

– Electro Batucaddie

– Roule ta percu

– Sac à bafouille show

– Ici, ailleurs, nos coins de paradis (Creación de habitantes)

– Zik & Soupe

– Talleres de todo tipo: efectos sonoros, juegos, iniciación al sketch, música prehistórica…

– Tiovivo Aérofab

Restauración in situ: Foodtrucks con Bon comme un Camion y HOT WOK food truck

Die Veranstaltung DEDANS DEHORS kehrt dieses Jahr für eine neue Ausgabe zurück!!!

Auf dem Programm stehen:

– TekMao (Techno trad)

– 24000 Gründe (Rap)

– Sapiens Sapiens (OFF Mimos)

– Electro Batucaddie (Elektro-Batucaddie)

– Rolle deine Perkussion (Roule ta percu)

– Spectacle Sac à bafouille (Theaterstück)

– Ici, ailleurs, nos coins de paradis (Schöpfung Einwohner)

– Zik & Suppe

– Workshops aller Art: Geräusche, Spiele, Einführung in das Skizzieren, prähistorische Musik…

– Karussell l’Aérofab

Verpflegung vor Ort: Foodtrucks mit Bon comme un Camion und HOT WOK food truck

