Pousses tissées et imaginaires 15 chemin des chambons, Monestier-de-Clermont Catégories d’Évènement: Isère

MONESTIER DE CLERMONT Pousses tissées et imaginaires 15 chemin des chambons, Monestier-de-Clermont, 5 juillet 2023, Monestier-de-Clermont. Pousses tissées et imaginaires 5 – 8 juillet 15 chemin des chambons, Tisser des liens, construire à plusieurs!

Totems, parcours, cabane en bambou, animaux en fibres végétales,…?

Des installations artistiques en matières naturelles seront fabriquées lors d'un chantier collectif. 15 chemin des chambons, 38650 Monestier-de-Clermont Monestier-de-Clermont 38650 Cordéac Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.colectivoterron.org/fr https://www.facebook.com/people/Le-Granjou/100071735865447/ [{« type »: « email », « value »: « accueil.granjou@cdctrieves.fr »}] JArdins partagées, Parking du Centre social Granjou

2023-07-05T16:00:00+02:00 – 2023-07-05T19:00:00+02:00

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:30:00+02:00

