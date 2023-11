Volcanic Comedy du Réveillon | Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand, 31 décembre 2023, Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand,Puy-de-Dôme

Le Volcanic Comedy du Réveillon avec Florian Lex, Fouad Reeves et Matt Seddik..

2023-12-31 18:30:00 fin : 2023-12-31 20:00:00. EUR.

15 boulevard Louis-Chartoire Comédie des Volcans

Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



New Year’s Eve Volcanic Comedy with Florian Lex, Fouad Reeves and Matt Seddik.

Comedia volcánica de Nochevieja con Florian Lex, Fouad Reeves y Matt Seddik.

Volcanic Comedy am Silvesterabend mit Florian Lex, Fouad Reeves und Matt Seddik.

