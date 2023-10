Marc Rougé a quitté le groupe | La Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand, 21 décembre 2023, Clermont-Ferrand.

Vous avez déjà eu envie de tout quitter pour recommencer ? Que se passe t-il quand on quitte tout ?.

2023-12-21 20:30:00 fin : 2023-12-21 . EUR.

Have you ever wanted to leave everything behind and start again? What happens when you leave everything behind?

¿Alguna vez ha querido dejarlo todo y empezar de nuevo? ¿Qué ocurre cuando lo dejas todo atrás?

Haben Sie schon einmal den Wunsch gehabt, alles zu verlassen und neu anzufangen? Was passiert, wenn man alles verlässt?

