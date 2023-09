Greg Empêche-moi | La Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand, 9 décembre 2023, Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand,Puy-de-Dôme

Venez découvrir comment ce jeune père de famille a tout plaqué !.

2023-12-09 19:00:00 fin : 2023-12-09 20:30:00. EUR.

15 boulevard Louis-Chartoire Comédie des Volcans

Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Find out how this young family man left everything behind!

Descubra cómo este joven padre lo dejó todo

Erfahren Sie, wie dieser junge Familienvater alles hingeworfen hat!

Mise à jour le 2023-05-22 par Clermont Auvergne Tourisme