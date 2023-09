Audrey Vernon dans Comment épouser un milliardaire ? | Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand, 8 décembre 2023, Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand,Puy-de-Dôme

Audrey Vernon dégomme (toujours) les ultras-riches dans un one-woman show caustique et jouissif !.

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

15 boulevard Louis-Chartoire Comédie des Volcans

Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Audrey Vernon (always) takes the piss out of the ultra-rich in a caustic and delightful one-woman show!

Audrey Vernon se enfrenta a los ultrarricos (como siempre) en un cáustico y delicioso espectáculo en solitario

Audrey Vernon entlarvt (immer noch) die Ultrareichen in einer ätzenden und genussvollen One-Woman-Show!

Mise à jour le 2023-05-30 par Clermont Auvergne Tourisme