Alexandre Kominek – Batard Sensible | Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand, 7 décembre 2023, Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand,Puy-de-Dôme

Alexandre Kominek en spectacle dans son one-man-show Batard sensible à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand.

2023-12-07 21:00:00 fin : 2023-12-07 . EUR.

15 boulevard Louis-Chartoire Comédie des Volcans

Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Alexandre Kominek performs his one-man show Batard sensible at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand

Alexandre Kominek representa su espectáculo unipersonal Batard sensible en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand

Alexandre Kominek tritt mit seiner One-Man-Show Batard sensible in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand auf

Mise à jour le 2023-10-11 par Clermont Auvergne Tourisme