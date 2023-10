HALLOWEEN – LA CHOUETTE PARENTHÈSE 15 Boulevard Louis Blanc Montpellier, 29 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Ne manquez pas Halloween à la Chouette Parenthèse !

Au programme:

►Mardi 31 octobre de 16h à 17h30: le goûter monstre

►Dimanche 29 octobre de 10h à 11h le Spectacle d’Halloween

►Mercredi 01 novembre de 11h à 12h : Activités monstres.

15 Boulevard Louis Blanc

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Don’t miss Halloween at La Chouette Parenthèse!

On the program:

tuesday, October 31 from 4pm to 5:30pm: Monster snack

sunday, October 29 from 10am to 11am: Halloween Show

wednesday November 01 from 11am to 12pm: Monster activities

¡No te pierdas Halloween en La Chouette Parenthèse!

En el programa

martes 31 de octubre de 16:00 a 17:30: la merienda de los monstruos

domingo 29 de octubre de 10.00 a 11.00 h: Espectáculo de Halloween

miércoles 01 de noviembre de 11.00 a 12.00 h: Actividades monstruosas

Verpassen Sie nicht Halloween in der Chouette Parenthèse!

Auf dem Programm steht:

dienstag, 31. Oktober von 16:00 bis 17:30 Uhr: Monster-Snack

sonntag, den 29. Oktober von 10:00 bis 11:00 Uhr: Halloween-Show

mittwoch, den 01. November von 11 bis 12 Uhr: Monster-Aktivitäten

