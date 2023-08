SPECTACLE – CONTE ENCHANTÉ ETE 15 Boulevard Louis Blanc Montpellier, 3 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Ce conte animé et interactif vous fera voyager dans la forêt en été. Entre danse et chansons, la magie de l’histoire deviendra réelle !.

2023-09-03 10:00:00 fin : 2023-09-03 10:30:00. EUR.

15 Boulevard Louis Blanc

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



This animated, interactive tale will take you on a journey through the forest in summer. Between dance and song, the magic of the story becomes real!

Este cuento animado e interactivo te llevará de viaje por el bosque en verano. Entre bailes y canciones, ¡la magia del cuento se hará realidad!

Dieses animierte und interaktive Märchen nimmt Sie mit auf eine Reise in den Wald im Sommer. Zwischen Tanz und Gesang wird die Magie der Geschichte real werden!

Mise à jour le 2023-08-17 par OT MONTPELLIER