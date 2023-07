ATELIERS VACANCES – LA CHOUETTE PARENTHÈSE 15 Boulevard Louis Blanc Montpellier, 1 août 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Au programme :

Capsule motricité, Zumbini, Papote des mamans, Yoga ludique, Atelier créatif et musical, Portage physiologique, Playground, Massage bébé, Bébé nageur, Danse, Chant prénatal….

2023-08-01 fin : 2023-08-31 . .

15 Boulevard Louis Blanc

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



On the program:

Motor skills capsule, Zumbini, Papote des mamans, Yoga ludique, Atelier créatif et musical, Portage physiologique, Playground, Massage bébé, Bébé nageur, Danse, Chant prénatal…

En el programa:

Cápsula de motricidad, Zumbini, Charla para mamás, Yoga lúdico, Taller creativo y musical, Porteo fisiológico, Parque infantil, Masaje para bebés, Natación para bebés, Danza, Canto prenatal…

Auf dem Programm stehen:

Motorikkapsel, Zumbini, Papote des mamans, spielerisches Yoga, kreatives und musikalisches Atelier, physiologisches Tragen, Playground, Babymassage, Babyschwimmen, Tanzen, pränatales Singen…

Mise à jour le 2023-07-21 par OT MONTPELLIER