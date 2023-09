Présentation rentrée littéraire 15 Boulevard Gambetta Audenge, 13 octobre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Le rendez-vous devenu incontournable de la rentrée littéraire audengeoise !

Du rire, des larmes et du suspense… un florilège de découvertes littéraires sélectionnées par les libraires du Jardin des Lettres et vos bibliothécaires, le tout dans une ambiance conviviale comme on les aime !

En partenariat avec la librairie le jardin des Lettres. Vente de livres sur place par la libraire Le Jardin des Lettres.

Ouvert à tous, réservation conseillée..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

15 Boulevard Gambetta Médiathèque

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The must-attend event of the Audenge literary season!

Laughter, tears and suspense… an anthology of literary discoveries selected by the Jardin des Lettres booksellers and your librarians, all in a convivial atmosphere just the way we like it!

In partnership with the Jardin des Lettres bookshop. On-site book sales by Le Jardin des Lettres bookseller.

Open to all, reservations recommended.

¡La cita ineludible de la nueva temporada literaria en Auvernia!

Risas, lágrimas y suspense… una antología de descubrimientos literarios seleccionados por las librerías del Jardin des Lettres y sus bibliotecarios, ¡todo ello en un ambiente cordial tal y como nos gusta!

En colaboración con la librería Jardin des Lettres. Venta de libros in situ por la librería Le Jardin des Lettres.

Abierto a todos, se recomienda reservar.

Der mittlerweile unumgängliche Termin für den literarischen Herbst in Audengeoise!

Lachen, Tränen und Spannung… eine Fülle von literarischen Entdeckungen, die von den Buchhändlern des Jardin des Lettres und Ihren Bibliothekaren ausgewählt wurden, und das alles in einer geselligen Atmosphäre, wie man sie liebt!

In Partnerschaft mit der Buchhandlung Le Jardin des Lettres. Buchverkauf vor Ort durch die Buchhändlerin Le Jardin des Lettres.

Offen für alle, Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Coeur Bassin