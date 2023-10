MA LETTRE AU PÈRE NOËL 15 Boulevard des Capucins Langogne, 1 décembre 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

Tous les enfants sont invités à venir déposer leur jolie lettre au Père Noël dans la boite devant l’Office de Tourisme.

Pense à mettre ton nom et ton adresse au dos de l’enveloppe afin que le secrétariat du Père Noël puisse te répondre.

2023-12-01 fin : 2023-12-16 17:00:00. EUR.

15 Boulevard des Capucins

Langogne 48300 Lozère Occitanie



All children are invited to come and leave their nice letter to Santa in the box in front of the Tourist Office.

Remember to put your name and address on the back of the envelope so that Santa’s secretariat can reply

Invitamos a todos los niños a depositar su carta a Papá Noel en el buzón situado frente a la Oficina de Turismo.

Recuerda poner tu nombre y dirección en el reverso del sobre para que la secretaría de Papá Noel pueda ponerse en contacto contigo.

Alle Kinder sind eingeladen, ihren schönen Brief an den Weihnachtsmann in den Kasten vor dem Tourismusbüro zu werfen.

Denke daran, deinen Namen und deine Adresse auf die Rückseite des Umschlags zu schreiben, damit das Sekretariat des Weihnachtsmanns dir antworten kann.

