EXPOSITION : VIOLLET-LE-DUC, TRÉSORS D’EXCEPTION 15 boulevard Camille Pelletan, 10 juin 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Une exposition Viollet-Le-Duc à Carcassonne semble être une évidence, la Cité Médiévale étant une de ses grandes réalisations architecturales. Pour autant, en plus de son travail d’architecte, il était aussi un dessinateur talentueux et prolifique. L’exposition « Viollet-Le-Duc, Trésors d’exception » permet ainsi de découvrir son génie créateur pour l’art décoratif. Designer avant l’heure, il imagine les oeuvres précieuses qui constituent les trésors de nos plus belles églises et cathédrales. Au XIXème siècle, le mobilier religieux possède un rôle essentiel car fonctionnel lors des cérémonies liturgiques. Il est également, pour Viollet-Le-Duc et ses émules, un champ de création et de liberté, beaucoup plus important que celui de la restauration.

La présentation de ces objets remarquables permet de présenter la collaboration entre les architectes restaurateurs de monuments ecclésiastiques et les ateliers d’orfèvrerie dans la seconde moitié du XIXème et le début du XXème siècle. En exposant cette thématique, méconnue du grand public, le musée des beaux-arts de Carcassonne participe à la valorisation d’un patrimoine d’intérêt national sombré, de nos jours, dans l’anonymat.

Une première en France

Pour la première fois depuis l’incendie de 2019, des pièces d’orfèvrerie du trésor de la cathédrale de Notre-Dame de Paris seront exposées. Ces oeuvres, reliquaires de la Passion du Christ, sauvées par des hommes au péril de leur vie, sont aujourd’hui précieusement conservées dans les réserves du musée du Louvre.

Le musée des beaux-arts de Carcassonnne est heureux et fier de proposer à ses visiteurs cette exposition exceptionnelle « Viollet-Le-Duc, Trésors d’exception » qui offre la chance unique de découvrir l’oeuvre méconnue d’un artiste dont le rôle majeur dans l’histoire française n’est plus à démontrer.

Des visites guidées seront proposées par Martine BOONE, guide conférencière, à 14h30 le : samedi 8 juillet, vendredi 21 juillet, samedi 29 juillet, vendredi 11 août, samedi 26 août et le vendredi 1 septembre..

2023-06-10 à 13:30:00 ; fin : 2023-07-13 18:15:00. .

15 boulevard Camille Pelletan

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



An exhibition of Viollet-Le-Duc in Carcassonne seems to be an obvious choice, the medieval city being one of his great architectural achievements. However, in addition to his work as an architect, he was also a talented and prolific draftsman. The exhibition « Viollet-Le-Duc, Exceptional Treasures » allows us to discover his creative genius for the decorative arts. Designer before the hour, he imagines the precious works which constitute the treasures of our most beautiful churches and cathedrals. In the XIXth century, the religious furniture has an essential role because functional during the liturgical ceremonies. It is also, for Viollet-Le-Duc and his emulators, a field of creation and freedom, much more important than that of the restoration.

The presentation of these remarkable objects makes it possible to present the collaboration between the architects restorers of ecclesiastical monuments and the workshops of goldsmiths in the second half of the XIXth and the beginning of the XXth century. By exhibiting this theme, unknown to the general public, the Carcassonne Museum of Fine Arts participates in the valorization of a heritage of national interest that has nowadays sunk into anonymity.

A first in France

For the first time since the fire of 2019, pieces of silverware from the treasure of the cathedral of Notre-Dame de Paris will be exhibited. These works, reliquaries of the Passion of Christ, saved by men at the risk of their lives, are now carefully preserved in the reserves of the Louvre Museum.

The Carcassonnne Museum of Fine Arts is pleased and proud to offer its visitors this exceptional exhibition « Viollet-Le-Duc, Exceptional Treasures », which provides a unique opportunity to discover the little-known work of an artist whose major role in French history is no longer in doubt.

Guided tours will be offered by Martine BOONE, tour guide, at 2:30 pm on: Saturday, July 8, Friday, July 21, Saturday, July 29, Friday, August 11, Saturday, August 26 and Friday, September 1.

Una exposición de la obra de Viollet-Le-Duc en Carcasona parecería una elección obvia, ya que la ciudad medieval es uno de sus grandes logros arquitectónicos. Pero, además de arquitecto, fue un talentoso y prolífico dibujante. La exposición « Viollet-Le-Duc, tesoros excepcionales » nos permite descubrir su genio creativo para las artes decorativas. Diseñador antes de su tiempo, creó las preciosas obras que constituyen los tesoros de nuestras más bellas iglesias y catedrales. En el siglo XIX, el mobiliario religioso desempeñaba un papel esencial por su funcionalidad durante las ceremonias litúrgicas. Para Viollet-Le-Duc y sus seguidores, era también un campo de creación y libertad, mucho más importante que el de la restauración.

La presentación de estos notables objetos permite dar a conocer la colaboración entre los arquitectos restauradores de monumentos eclesiásticos y los talleres de orfebres en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Al exponer este tema, poco conocido por el gran público, el Museo de Bellas Artes de Carcasona contribuye a promover un patrimonio de interés nacional que hoy en día ha caído en el anonimato.

Una primicia en Francia

Por primera vez desde el incendio de 2019, se expondrán piezas de orfebrería procedentes del tesoro de la catedral de Notre-Dame de París. Estas obras, relicarios de la Pasión de Cristo, salvadas por hombres arriesgando sus vidas, se conservan hoy preciosamente en las reservas del Museo del Louvre.

El Museo de Bellas Artes de Carcassonnne se complace y enorgullece de ofrecer a sus visitantes esta excepcional exposición « Viollet-Le-Duc, Trésors d’exception », que brinda una oportunidad única de descubrir la obra poco conocida de un artista cuyo papel primordial en la historia de Francia ya no se pone en duda.

Martine BOONE, guía de la exposición, ofrecerá visitas guiadas a las 14.30 h el sábado 8 de julio, el viernes 21 de julio, el sábado 29 de julio, el viernes 11 de agosto, el sábado 26 de agosto y el viernes 1 de septiembre.

Eine Viollet-Le-Duc-Ausstellung in Carcassonne scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein, da die mittelalterliche Stadt eine seiner großen architektonischen Leistungen ist. Doch neben seiner Arbeit als Architekt war er auch ein talentierter und produktiver Zeichner. Die Ausstellung « Viollet-Le-Duc, Trésors d’exception » (Viollet-Le-Duc, Außergewöhnliche Schätze) ermöglicht es, sein kreatives Genie für die dekorative Kunst zu entdecken. Er war ein vorzeitiger Designer und entwarf die kostbaren Werke, die die Schätze unserer schönsten Kirchen und Kathedralen bilden. Im 19. Jahrhundert spielten religiöse Möbel eine wesentliche, weil funktionale Rolle bei liturgischen Zeremonien. Für Viollet-Le-Duc und seine Nachfolger war es auch ein kreatives und freies Feld, das viel wichtiger war als das der Restaurierung.

Die Präsentation dieser bemerkenswerten Objekte ermöglicht es, die Zusammenarbeit zwischen den Architekten, die kirchliche Monumente restaurieren, und den Goldschmiedewerkstätten in der zweiten Hälfte des 19. und dem Beginn des 20. Durch die Ausstellung dieses Themas, das der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt ist, trägt das Musée des beaux-arts de Carcassonne zur Aufwertung eines Kulturerbes von nationalem Interesse bei, das heutzutage in der Anonymität versunken ist.

Eine Premiere in Frankreich

Zum ersten Mal seit dem Brand im Jahr 2019 werden Goldschmiedearbeiten aus dem Schatz der Kathedrale Notre-Dame de Paris ausgestellt. Diese Kunstwerke, Reliquien der Passion Christi, die von Männern unter Einsatz ihres Lebens gerettet wurden, werden heute in den Reserven des Louvre kostbar aufbewahrt.

Das Musée des beaux-arts de Carcassonnne ist glücklich und stolz, seinen Besuchern diese außergewöhnliche Ausstellung « Viollet-Le-Duc, Trésors d’exception » anbieten zu können. Sie bietet die einmalige Chance, das unbekannte Werk eines Künstlers zu entdecken, dessen bedeutende Rolle in der französischen Geschichte nicht mehr zu leugnen ist.

Führungen mit Martine BOONE, Fremdenführerin, werden um 14:30 Uhr am: Samstag, den 8. Juli, Freitag, den 21. Juli, Samstag, den 29. Juli, Freitag, den 11. August, Samstag, den 26. August und Freitag, den 1. September angeboten.

