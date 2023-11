Le village des Bambins : A la rencontre du Père-Noël – Fééries d’hiver 15 boulevard Bancel Valence, 10 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez le rencontrer dans son chalet et lui souffler votre liste de Noël..

2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

15 boulevard Bancel Fontaine Monumentale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet him in his chalet and tell him about your Christmas list.

Ven a conocerle a su chalet y cuéntale tu lista de Navidad.

Treffen Sie ihn in seiner Hütte und soufflieren Sie ihm Ihre Weihnachtsliste.

Mise à jour le 2023-11-09 par Valence Romans Tourisme