A la découverte des traces et indices des animaux – Réservation obligatoire 15 bis Route de Soulac Le Verdon-sur-Mer, 25 novembre 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Venez pister les animaux, en découvrant les traces et indices qu’ils nous laissent. En effet, pour se repérer et marquer leur passage, les animaux laissent volontairement ou non des traces. Ces empreintes, crottes, poils sont de vrais indices et permettent aux naturalistes de déterminer la présence d’espèces. Nous vous apprendrons également à utiliser des pièges photos pour capture des scènes de vies des animaux..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. EUR.

15 bis Route de Soulac CPIE Médoc

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and track animals, discovering the traces and clues they leave behind. To find their bearings and mark their passage, animals leave tracks, whether deliberately or not. These prints, droppings and hairs are real clues, enabling naturalists to determine the presence of species. We’ll also teach you how to use camera traps to capture scenes of animal life.

Venga a rastrear animales y a descubrir las huellas y pistas que dejan tras de sí. Para orientarse y marcar su paso, los animales dejan huellas, deliberadamente o no. Estas huellas, excrementos y pelos son verdaderos indicios y permiten a los naturalistas determinar la presencia de especies. También le enseñaremos a utilizar cámaras trampa para captar escenas de la vida animal.

Kommen Sie mit auf die Spur der Tiere und entdecken Sie die Spuren und Hinweise, die sie uns hinterlassen. Um sich zu orientieren und ihren Weg zu markieren, hinterlassen Tiere absichtlich oder unabsichtlich Spuren. Diese Abdrücke, Kot und Haare sind echte Hinweise und ermöglichen es Naturforschern, die Anwesenheit von Arten zu bestimmen. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie mithilfe von Fotofallen Szenen aus dem Leben der Tiere einfangen können.

