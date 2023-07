Chasse aux insectes en famille – Réservation obligatoire 15 bis Route de Soulac Le Verdon-sur-Mer, 5 juillet 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Autour d’une balade dans les Marais du Conseiller, nous essayerons de capturer des petites bêtes pour les étudier.

Armés de filets à papillons, nous pourrons observer de près les espèces rampantes ou volantes. Cette sortie familiale sera l’occasion de mieux connaitre la nature qui nous entoure et d’apprendre à la respecter..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 12:00:00. EUR.

15 bis Route de Soulac CPIE Médoc

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



During a walk in the marshes of the Conseiller, we will try to capture small animals to study them.

Armed with butterfly nets, we will be able to observe the creeping or flying species up close. This family outing will be an opportunity to get to know the nature that surrounds us and to learn to respect it.

Durante un paseo por las marismas del Conseiller, intentaremos capturar pequeños animales para estudiarlos.

Armados con redes para mariposas, podremos observar de cerca las especies reptantes y voladoras. Esta excursión en familia será una oportunidad para conocer mejor la naturaleza que nos rodea y aprender a respetarla.

Bei einem Spaziergang durch die Marais du Conseiller werden wir versuchen, kleine Tiere zu fangen, um sie zu studieren.

Mit Schmetterlingsnetzen bewaffnet, können wir die krabbelnden und fliegenden Arten aus der Nähe beobachten. Dieser Familienausflug bietet die Gelegenheit, die Natur, die uns umgibt, besser kennenzulernen und zu lernen, sie zu respektieren.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Médoc Atlantique