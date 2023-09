ATELIER KILUCRU 15 bis Place Saint Étienne Fécamp, 22 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Décorez votre masque de chat en céramique, avec l’Atelier Kilucru !

Le 22 octobre 2023

Sur réservation

Pour plus d’informations : 06 95 19 94 46.

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 12:00:00. .

15 bis Place Saint Étienne Atelier Kilucru

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Decorate your ceramic cat mask with Atelier Kilucru!

? October 22, 2023

? By reservation only

? For further information : 06 95 19 94 46

¡Decora tu máscara de gato de cerámica con Atelier Kilucru!

? 22 de octubre de 2023

? Sólo con reserva

? Para más información: 06 95 19 94 46

Verzieren Sie Ihre Katzenmaske aus Keramik, mit dem Atelier Kilucru!

? Am 22. Oktober 2023

? Nach vorheriger Anmeldung

? Für weitere Informationen: 06 95 19 94 46

