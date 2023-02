Ateliers partagés : David Dudoret et Laurence de la Fuente 15 bd Odilon Redon 33310 Lormont Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont

Ateliers partagés : David Dudoret et Laurence de la Fuente
Mercredi 8 mars, 14h30
15 bd Odilon Redon 33310 Lormont

Gratuit sur inscription

Atelier d’écriture avec les artistes David Dudoret et Laurence de la Fuente dans le cadre des ateliers partagés de panoramas 15 bd Odilon Redon 33310 Lormont 15 bd Odilon Redon 33310 Lormont Vieux Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://panoramas.surlarivedroite.fr/journal/resider-a-lormont-nos-adresses/”}, {“link”: “https://www.daviddudoret.com/”}] Laurence de la Fuente Autrice et metteuse en scène, Laurence de la Fuente a imaginé des ateliers d’écriture en lien avec la question des adresses, des lieux qu’on investit et des rues dans lesquelles on s’établit, ou que l’on traverse. A vivre aux Ateliers Partagés Carriet jusqu’au printemps 2023. Depuis deux ans, Laurence de la Fuente parcourt Lormont avec des propositions théâtrales nouvelles pour chaque lieu choisi dans la ville, pour chaque itinéraire emprunté en compagnie des habitants et de leurs textes, mais aussi de ceux de Georges Perec et d’autres… Ces performances dans l’espace public, en compagnie de l’acteur Romain Jarry, constituent une mémoire artistique de la ville et forment le socle des propositions à venir, entremêlant les textes des habitants à des lieux aussi divers que les parcs, les halls d’immeubles, les city stades…

La page de Panoramas David Dudoret À travers l’observation de vestiges sociaux, dans ses paysages, les traces, les passages de l’homme dans son habitat social, David Dudoret chine les restes de sa présence. Par la photographie, l’écriture, et la vidéo, il élabore des formes composites, plastiques dans un « Va et viens » constant entre l’autobiographie, le documentaire et la mise en fiction. Perpétuellement, dans la collection, et l’alimentation de formes, son travail fait univers commun avec de multiples réalités sociales, politiques, économiques, et culturelles…

www.daviddudoret.com/

