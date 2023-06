Spectacle : Music hall 15 Bd Bancel Valence, 14 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Accueil au violon et spectacle Music hall.

2023-07-14 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-14 22:00:00. .

15 Bd Bancel Fontaine monumentale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Violin welcome and Music Hall show

Violín de bienvenida y espectáculo de music-hall

Empfang mit Geige und Music Hall Show

Mise à jour le 2023-06-10 par Valence Romans Tourisme